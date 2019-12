"C'était trois ans de violences judiciaires", témoigne le pâtissier français de retour après avoir été retenu en Chine

EXCLUSIF

Son émotion est palpable. Laurent Fortin, pâtissier de 50 ans, vient de rentrer en France après avoir été bloqué en Chine pendant presque trois ans. En 2016, il était parti en Chine pour superviser l'ouverture d'une entreprise. Mais le voyage tourne au cauchemar lorsqu'il est arrêté, en mars 2017, avec plusieurs autres employés français et chinois suite à un contrôle des autorités sanitaires ayant mis au jour des stocks de farine périmée. Bloqué depuis en Chine, il vient juste de rentrer en France. Il se confie pour la première fois, au micro d'Europe 1.

"C'était trois ans de violences judiciaires", affirme Laurent Fortin. D'abord incarcéré pendant neuf mois, il avait été placé en liberté conditionnelle début 2018, juste avant une visite en Chine du président français Emmanuel Macron. Il ne pouvait cependant pas quitter le territoire chinois. "Je suis en état de choc émotionnel", confie-t-il d'une voix étranglée.

"Choc émotionnel"

Laurent Fortin est enfin chez lui, en Normandie. Il a retrouvé ses proches, mais le retour n'est toutefois pas évident. "C'est extrêmement compliqué de retrouver une vie normale", souligne-t-il. Laurent Fortin est très reconnaissant du soutien qu'il a reçu, de la part de sa famille et de certains politiques, comme Hervé Maurey, sénateur de l'Eure. "Quand on est prisonnier à l'étranger, savoir qu’on est soutenu par notre pays et que les journalistes informent les Français de ce qu’il passe, ça fait du bien", appuie-t-il, saluant aussi le "travail exceptionnel" effectué par la diplomatie française à son sujet.

Laurent Fortin été condamné en février à deux ans et demi de prison avec sursis en Chine. S'il est rentré, c'est qu'il vient de recevoir l'autorisation de purger sa peine en France, et surtout, libre.