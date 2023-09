«C'est une tradition» : à la braderie de Lille, les moules-frites restent incontournables

Ça y est, le coup d'envoi est lancé ! À Lille ce samedi et ce dimanche, près de deux millions de personnes vont naviguer dans les allées de la grande braderie. Objectif : dénicher sa perle rare sur les milliers de stands éparpillés dans la ville. Et après cette immense chasse au trésor, les centaines de milliers de visiteurs et les bradeux pourront se détendre dans les nombreux restaurants de la ville et manger le plat iconique de la braderie : les moules-frites.

Des tarifs en hausses

"C'est une tradition dans notre famille. Ça fait 20 ans qu'on fait la braderie. Et ça fait 20 ans de moules-frites", plaisante Karine, originaire de Douai. "C'est obligé. J'invite tout le monde en France à venir la faire au moins une fois pour l'ambiance, pour les plats typiques du nord", ajoute Grégory, son conjoint.

Seul bémol cette année selon eux, la hausse des prix. Désormais, il faut débourser 15 euros pour des moules-frites, c'est 1,50 euro de plus par rapport à l'année dernière. Pour autant, cela n'empêche pas les consommateurs de venir et faire grandir les tas de moules devant les restaurants.

Les tas de moules devant les restaurants commencent à voir le jour. Crédit photo : Maximilien Carlier

"C'est la meilleure journée de l'année"

Les terrasses sont remplies, tout comme les caquelons de moules et les barquettes de frites. Il y a en partout. "C'est la meilleure journée de l'année. On verra si on fait mieux que l'année dernière. C'est stressant, on a l'adrénaline, on court dans tous les sens mais c'est pour des journées comme ça qu'on fait ce métier", souligne Lucas, responsable du restaurant "Le métropole".

Au total, 3.600 exposants sont présents pour cette braderie. De quoi attirer du monde. Et pour cette nouvelle édition, Lille va tenter de battre le record de la plus grande chenille du monde, détenu actuellement par des Normands.