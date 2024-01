«C'est une excellente idée» : la fin du retrait de point pour les petits excès de vitesse ravit les automobilistes

Le passage à la nouvelle année est, pour une fois, synonyme de bonnes nouvelles pour les automobilistes. Désormais, pour les petits excès de vitesses compris entre 1 et 5 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, il n'y aura plus de retrait de point. Une amende restera toutefois à régler pour les automobilistes n'ayant pas prêté attention à leur vitesse.

Tête en l'air

Mais sur les routes normandes, la nouvelle ravie certains. "Je trouve que c'est une excellente idée", juge au micro d'Europe 1, Stanislas. "Je me sens très concerné. Je suis obligé de repasser un stage de quatre points chaque année alors que je ne fais que des petits excès de vitesse, avec une perte d'un point à chaque fois", explique-t-il.

Et il n'est pas le seul dans cette situation. "Ça m'est arrivé d'avoir en trois semaines trois PV toujours au même endroit. J'étais au-dessus de quelques kilomètres près", se souvient Dominique. "Déjà, il y a l'amende à payer, c'est déjà pas mal", estime-t-elle.

"Je préfère clairement payer l'amende que perdre des points"

Mais pour d'autres automobilistes, il est important de prendre le contexte de l'infraction pour déterminer s'il est nécessaire de retirer un point, ou non. "Normalement, si c'est limité à 50, on ne doit pas rouler à 55", ironise Joël. Surtout en ville, où les piétons sont plus nombreux, sous entend-elle.

"Je préfère clairement payer l'amende que perdre des points", conclut, pour sa part, Denis, chauffeur routier. "12 points, c'est vite parti ! Des fois, dans une journée, tu peux perdre deux, voire six points", souligne-t-il. Alors, l'annonce de la fin de la suppression d'un point pour un petit excès de vitesse "est un beau cadeau de fin d'année".