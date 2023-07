«C'est une catastrophe» : la hausse des prix des fournitures scolaires étrangle les parents

Stylos, cahiers, calculatrices... Dans les rayons fournitures scolaires des supermarchés, c'est la douche froide pour les clients. Entre juillet 2022 et juillet 2023, les prix ont augmenté en moyenne de 10%, souligne UFC-Que choisir. Et "l'ensemble du cartable" est concerné, assure le directeur de l’association de consommateurs, Grégory Caret.

Alors, dans les rayons d'un supermarché de Vélizy, Mame scrute les prix des classeurs. Un rituel qui lui permet d'observer l'inflation : "Les prix ont augmenté, c'est une catastrophe", se désole-t-elle au micro d'Europe 1. La plupart du temps, c’est un euro de plus", poursuit-elle.

"J'ai payé environ 65 euros, au lieu de 50"

Même constat pour Véronique, mère d’un élève en primaire, qui compare sa facture avec celle de l’été dernier. "Pour un enfant, on en avait pour environ 40 à 50 euros. Et là, j'ai payé 65 euros à peu près. Et encore, il me manque des cahiers", souligne-t-elle.

D'autres ont décidé d'anticiper, comme Mathilde qui, devant les cartables, a décidé de contrer la hausse des prix. "J’ai coché dans la liste tout ce qu'on avait déjà à la maison pour éviter d’acheter beaucoup de choses en rayon. Règle, équerre, compas... Tous ces trucs-là, ma fille les a déjà donc je ne rachète pas", explique-t-elle.

Le recyclage au secours des budgets

"Nous, on recycle beaucoup !" s'exclame Louise, juste à côté de Mathilde. "Par exemple, les feutres, les crayons de couleur, les crayons à papier. Et même s'ils râlent au début, mes enfants finissent par me dire 'Ah non c’est bon, on recycle'", ajoute la maman.

Ainsi son cadet récupère la trousse de l’aîné. Et les courses sont réalisées en plusieurs fois pour chasser les meilleures promotions.