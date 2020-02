Incendie en Corse : des renforts mobilisés, pas d'accalmie attendue avant jeudi soir

Attisées par les vents de la tempête Hervé, les flammes continuent de ravager une partie du sud de la Corse, dans les environs de la commune de Quenza. Mercredi à la mi-journée, plus de 1.000 hectares de végétation étaient déjà partis en fumée. Mais les 200 soldats du feu et militaires corses mobilisés depuis mardi vont recevoir le renfort de plus de 300 pompiers et membres de la société civile, qui sont arrivés au port de Propriano mercredi dans la matinée.

Des Canadair entrent en action

Des unités très spécialisées, des sapeurs-forestiers, sont actuellement héliportées sur les zones les plus difficiles d'accès. Les Canadair viennent également d'entrer en action, une possibilité jusqu'alors exclue en raison des vents qui ont atteint au maximum 140 km/h. "Les avions sont arrivés il y a à peu près 1h30 sur le secteur. Il s'agit de quatre Canadair", confirme à Europe 1 le colonel Jean-Jacques Peraldi des pompiers de Haute-Corse qui coordonne les opérations de secours.

Une zone connue pour ses arbres centenaires

"C'est une aide importante parce qu'il s’agit d'un feu sur un relief particulièrement escarpé. Pour l'instant, on a encore du vent établi, moins fort qu'hier. Pour autant, il ne facilite toujours pas le travail des moyens aériens", explique-t-il. Les pompiers attendent avec impatience une accalmie. Celle-ci ne devrait pas survenir avant jeudi soir. Il faudra de toute façon plusieurs jours pour venir à bout des flammes. Aucune maison n'est pour le moment menacée. Mais le secteur en proie aux flammes, vers les Aiguilles de Bavella de la forêt de Tova, est renommé pour ses pins et chênes centenaires. La cause de l'incendie demeure, elle, inconnue.