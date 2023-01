«C'est un vrai bonheur» : sur les Champs-Élysées, le retour des fêtards pour la nouvelle année

Enfin ! Après deux ans sans fête suite à l'épidémie de Covid-19 en France, les Champs-Élysées à Paris ont à nouveau pu fêter le passage à la nouvelle année. Un retour à la normale que beaucoup de Parisiens et de touristes ont voulu célébrer. Ils étaient près d'un million à passer le Nouvel An sur la plus belle avenue du monde, soit le double de ce qui était attendu par les autorités sur place.

Dans la foule compacte, éclairée par les feux d'artifice, ils sont nombreux à se ravir d'un retour à une vie "d'avant". "Ça fait des années qu'on voulait fêter le jour de l'an sur les Champs-Élysées. C'est un vrai bonheur d'être tous ensemble. On se réunit tous après deux ans Covid et c'est un vrai bonheur de partager ça tous ensemble", souligne cette touriste.

De bonnes résolutions

Un peu plus loin parmi les fêtards, certains se cherchent déjà des résolutions pour bien commencer l'année 2023 : "Reprendre le sport, avancer dans la vie et en profiter", explique un groupe d'amis au micro d'Europe 1.

Et surtout, "arrêter le chocolat" conclut l'un d'entre eux. Des bonnes résolutions que les Français s'amusent à prendre, mais qui ne seront pas toujours simples à maintenir, avec le risque de les avoir oubliées dès la fin de la semaine.