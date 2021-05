"C'est un retour à la vie" : les dégustations reprennent dans les vignobles de Sologne

REPORTAGE

Pour Laurence et Michel, c'était une première occasion de renouer avec des activités que le confinement leur avait presque fait oublier. Pour ce long week-end de l'Ascension, direction le domaine de Huards, en Sologne, pour déguster des cru locaux à quelques pas des vignes. "On a profité du déconfinement pour s’échapper de Paris. On est amateur de vin donc on aime aller chez le vigneron", racontent-ils au micro d'Europe 1.

"On est heureux de revoir nos clients"

A la table d’à côté, une bande de copains se retrouve autour d’un ou plusieurs verres de vin. "Il y a ceux qui crachent et ceux qui ne crachent pas. Moi je ne crache pas", sourit un amateur. Derrière le comptoir, le téléphone n’arrête pas de sonner. "C’est comme un retour à la vie. Ça fait du bien de pouvoir accueillir à nouveau autant de monde. L’échange est primordial, aussi bien pour nous que pour les clients. C’est un grand plaisir", explique Marion, en charge de l’accueil des clients.

Même son de cloche du côté d'Alexandre Gendrier, responsable du domaine. "On est très heureux de revoir les particuliers pour expliquer notre travail. On fait nos vins comme on les aime, mais c’est toujours bien de vérifier qu’ils sont aimés par les clients." Les bras chargés de caisse, les clients envoient un message plutôt clair.