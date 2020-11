Davina Delor, de Véronique et Davina, raconte ses rencontres avec le Dalaï-Lama

Le plus haut chef spirituel bouddhiste, le Dalaï-Lama, 85 ans, célèbre, mardi, les 70 ans de son intronisation. Davina Delor, bien connue pour avoir co-présenté Gym Tonic sur Antenne 2 dans les années 1980, a eu l'honneur de le rencontrer à deux reprises. Et pour cause, elle est devenue nonne bouddhiste et s'est retirée dans un monastère dans le Poitou. Elle raconte au micro d'Europe 1 dans la matinale du 5-7, ces deux rencontres hors du temps.

"Il a une aura phénoménale"

Davina et Véronique était les deux présentatrices inséparables de Gym Tonic dans les années 1980. Mais après ça, Davina Delor a changé de vie et est devenue nonne bouddhiste, bien qu'elle ait déjà été initiée à cette religion pendant son enfance. En 2003, une rencontre, à Paris, va la convaincre de s'impliquer un peu plus dans sa foi : celle avec le Dalaï-Lama.

"Il a une aura phénoménale qui touche beaucoup de gens. C'est un être tout à fait à part, un être sage. Il a une forte personnalité qui se dégage de lui, une personnalité spirituelle qui m'a beaucoup touchée. Cela m'a fait comprendre que j'avais raison, finalement, de vouloir aller dans la voie de la foi, sans pour autant me couper du monde, des gens, des relations dite normales et habituelles de la vie", raconte-elle.

"Ouvrir davantage son cœur et sa compréhension aux autres"

Une personne décrite comme exceptionnelle donc, que l'ancienne présentatrice rencontre une seconde fois, au Tibet : "je suis allée à Dharamsala pour le rencontrer. C'était encore un voyage merveilleux dans le sens de cette rencontre qui, à chaque fois, apporte beaucoup de choses", témoigne-t-elle. Une foi très importante dans le contexte actuel.

Et dans cette période troublée par le confinement dû au coronavirus, la foi est d'autant plus importante pour Davina Delor. "La première chose à faire, ce n'est pas de s'éloigner, mais au contraire se rapprocher. Ouvrir davantage son cœur et sa compréhension aux autres", explique l'ancienne animatrice. "Malgré les différences, malgré les oppositions, les critiques ou quoi que ce soit. De toute façon, nous sommes là, sur cette terre, pour être ensemble. Moi, j'y crois, c'est ma première philosophie, c'est ma religion", déclare-t-elle.