"C'est un enchantement" : Pierre Perret raconte son amour pour l'Irlande

Sa maison, achetée il y a vingt ans, est perchée sur la pointe la plus avancée du Connemara, à Clifden. "Il n'y a que la mer devant et ma maison qui est plantée sur les rochers en hauteur, et c'est magnifique." Amoureux de l'Irlande, Pierre Perret était l'invité d'Europe 1, jeudi. Richesse des couleurs, chant de la pluie, pêche à la mouche... Dans l'émission Et si on partait ?, l'auteur-compositeur-interprète a évoqué les raisons pour lesquelles il a jeté son dévolu sur l'île verte. Une île qui l'inspire et qu'il qualifie d'"enchantement".

Tous les 100 mètres, "un tableau différent"

"Il n'y a rien d'aussi imprévisible que l'Irlande", affirme Pierre Perret, évoquant des paysages qui changent de kilomètre en kilomètre. "Vous avez une montagne, un endroit éblouissant, un vert que l'on ne trouve que là-bas - parce que cette couleur est prédominante là-bas -. Et quand les moutons sont piqués au milieu, c'est une merveille !"

"Il n'y a pas de palette assez riche pour évoquer les couchers de soleil qu'on peut voir le soir." Pour Pierre Perret, l'Irlande a ce quelque chose d'indescriptible, "c'est une gourmandise des yeux". Des changements de couleurs liés aux caprices de la météo irlandaise dont Pierre Perret se délecte. "En Irlande, tout change à longueur de journée", dit-il, "ma musique préférée, c'est les claquettes de la pluie". Une pluie qui arrive de manière impromptue, poursuit-il. "Un quart d'heure après il y a un soleil éblouissant, vous partez pêcher, vous prenez une averse à vous coucher dans le bateau, et après vous prenez un poisson", s'amuse le chanteur.

C'est d'ailleurs sa passion pour la pêche à la mouche qui l'a conduit dans les eaux irlandaises. "Il n'y a personne, c'est mon côté sauvage", sourit-il. "Il y a des rivières à truites absolument époustouflante de beauté. À chaque tournant différent, c'est un tableau différent. Picasso, Renoir... C'est incroyable. Cent mètres après cent mètres, vous ne voyez jamais la même chose en Irlande et c'est un émerveillement, c'est formidable."

Les Irlandais, "la quintessence de la simplicité"

Une formule dit que l'on part pour l'Irlande et que l'on revient pour les Irlandais. "Les Irlandais, c'est la quintessence de la simplicité, de l'intelligence, de l'empathie", abonde Pierre Perret. "L'Irlandais, c'est un bonheur". D'ailleurs, personne n'est seul en Irlande, explique le chanteur. "Si vous êtes tout seul pour déjeuner, vous vous mettez au bar, vous ne sera déjà plus tout seul. Il y a une connivence, un convivialité naturelle et spontanée !"

Par ailleurs, Pierre Perret évoque la "mysticité" dont est empreint l'air de l'Irlande, à travers les petits villages et les petits cimetières pavés de croix celtiques. Des petits villages qui ont gardé une âme, une vie que l'on trouve de moins en moins en France, explique Pierre Perret. "Là bas, il reste encore plein de petites boutiques, de petits magasins qui sont là, qui tiennent le coup et qui vous reçoivent toujours avec le sourire. Et j'avoue qu'il n'y a vraiment qu'en l'Irlande qu'on trouve le ton de la vie qui ressemble à ça."