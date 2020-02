"C'est super, mais ce n'est pas normal" : à Narbonne, les records de chaleur inquiètent

REPORTAGE

C'est un épisode "exceptionnel" de douceur hivernale, qui touche la France lundi. Sur la moitié sud du pays, de nouveaux records de chaleur ont été enregistrés, comme à Biarritz-Anglet, avec 26,4°C, ou encore 25,8°C à Fréjus. À Narbonne, où Europe 1 s'est rendu, touristes et locaux en ont profité pour passer la journée sur la plage de la ville, et réinvestir les terrasses des restaurants. Mais si cette douceur inédite est appréciée par tous, elle leur rappelle l'ampleur du réchauffement climatique.

Alors que sur la plage, on a ressorti les t-shirt, les tongs et les shorts, Antoine, venu de Belgique pour les vacances, est allé jusqu'à goûter l'eau. Si cette dernière reste froide, cet après-midi au soleil à 26 degrés est inespéré. "On est parti, il faisait 4 degrés", raconte-t-il au micro d'Europe 1. "En Belgique, on n'a même pas ça en été".

"C'est hyper inquiétant pour l'avenir"

Un peu plus loin, Esteban et Aline jouent au Frisbee comme en été. Ils profitent, mais reconnaissent qu'un temps pareil à cette période de l'année, ce n’est pas vraiment rassurant. "C'est hyper inquiétant pour l'avenir, on se pose plein de questions", confie Aline.

Pour les restaurateurs, comme Sadia, qui a rouvert sa terrasse sur le front de mer, ce temps est en tout cas une aubaine. "Les gens sortent, donc ça fait plaisir. Hier, c'était super, la station était pleine", réagit-elle pour Europe 1. Mais, nuance-t-elle : "C'est super, mais ce n'est pas normal d'avoir un temps de printemps début février". "Mais c'est bon pour nous. Ça ramène du monde, donc on profite", conclut-elle.

Exceptionnelles, ces températures ne seront en tout cas pas amenées à perdurer. Dès mercredi, une dizaine de degrés en moins sont annoncés, et pulls et manteaux seront à nouveau de rigueur.