"C'est sauvage, c’est naturel" : pour cet été, de nombreux vacanciers ont choisi la Bretagne

Enfin le début des vacances d'été ! Et en ce week-end de départs, les premiers vacanciers ont pris le large... pour beaucoup vers la Bretagne. Cette année, 10% des Français qui partent en vacances ont en effet porté leur choix sur cette région pour se reposer. Car la destination a le vent en poupe, et recrute sans cesse de nouveaux adeptes.

"Les gens sont plus sympas que dans le sud"

À Quiberon, dans le Morbihan, Max est sous le charme. "C’est la première fois que je vois la Bretagne et je comprends pourquoi il y a beaucoup de gens qui veulent y aller. C’est très beau, j’aime bien leurs spécialités, ils font de bons repas", confie ce petit garçon venue tout droit de Belgique, ravi de passer ses vacances en Bretagne.

Nicolas et Dorothée, deux Lyonnais qui n’étaient pas venus ici depuis très longtemps, sont eux aussi très heureux. "Ça me rappelle pas mal de souvenirs d'enfance. Le côté venteux, le côté 'j’en prends un peu plein la tête avec les vents'... Ça revigore !", décrit Dorothée. "C'est sauvage, c’est naturel, il y fait un peu moins chaud et les gens sont à mon avis plus sympas que dans le Sud", vante tant qu'à lui Nicolas.

Fidéliser cette nouvelle clientèle

Claudia, toujours sympa avec ses clients, a bien remarqué cette année qu’il y avait de nouvelles têtes dans sa biscuiterie. "En parlant avec eux dans la boutique, on s’est rendu compte que c’étaient des personnes qui partaient énormément à l’étranger et qui, depuis le Covid, viennent redécouvrir la France et en particulier la Bretagne et Quiberon", assure-t-elle. "Donc voilà, plus on a de touristes, plus on est heureux !"

Désormais, pour ces professionnels du tourisme, l'enjeu est de transformer l’essai. Et de fidéliser cette nouvelle clientèle.