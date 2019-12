"C’est notre chiffre d’affaires de l’année" : les vols d'huîtres inquiètent les ostréiculteurs

REPORTAGE

Les semaines qui précèdent Noël sont traditionnellement une période stressante pour Henry, ostréiculteur à Paimpol, dans les Côtes-d’Armor. Et pour cause : à l’approche des fêtes de fin d’année, les producteurs d’huîtres français sont souvent victimes de vols. Les délinquants prélèvent parfois jusqu’à plusieurs tonnes d’huîtres. "C’est notre chiffre d’affaires de l’année", s’inquiète l’éleveur. "On joue tout là-dessus. Vivement le 2 janvier !"

"Certains éleveurs mettent en place un système de vidéosurveillance"

Pour éviter de se faire dérober leur marchandise, certains ostréiculteurs stockent leurs huîtres dans des dépôts surveillés de très près. "On essaie de se protéger au maximum", affirme Henry qui, en quarante ans de métier, ne s’est jamais fait voler. "La gendarmerie et la brigade nautique renforcent les patrouilles. On essaie de faire attention nous-mêmes : certains éleveurs mettent en place un système de vidéosurveillance par exemple."

D’autres vont même jusqu’à placer des mouchards dans les poches d’huîtres, de manière à être alertés si celles-ci sont déplacées. "Des pêcheurs ont collé des mouchards sur des casiers où ils rangent les huîtres, grâce à cela ils ont pu retrouver les voleurs", raconte Henry. "Ils ont suivi la trace du casier qui se déplaçait dans les baies, les gendarmes sont intervenus et ont mis la main sur les voleurs."