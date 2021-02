"C’est l’hécatombe" : à Hermonville, l’eau potable est contaminée, 284 habitants malades

REPORTAGE

A Hermonville, commune de 1.500 habitants située dans la Marne, 284 cas de malades ont été comptés. En cause : la présence dans le réseau d'eau d'au moins deux bactéries, Escherichia Coli et entérocoque. La consommation d'eau est donc interdite depuis le 7 février. Europe 1 s'est rendue sur place.

Des packs d'eau pour remplacer l'eau du robinet

"Il faut venir chercher l’eau tous les jours. C’est la galère", raconte à Europe 1 un habitant venu récupérer de l’eau en bouteille. "C’est le petit rituel", complète-t-il. Dans la cour de la mairie, des centaines de packs d’eau s’entassent. Ces bouteilles sont vitales pour remplacer cette eau du robinet devenue dangereuse pour les habitants. "Tous les habitants de la rue de Reims ont été malades. Au bout de ma rue, ils ont aussi été malades. Je connais une famille de cinq personnes, ils ont vomi trippes et boyaux le samedi et dimanche", énumère encore un habitant.

"C’est une hécatombe", commente également Sophie. Dès le 8 février, son fils Malo est tombé malade. "Malo est rentré du collège lundi, avec des vomissements, des diarrhées. C’était le chaos total. On commence à comprendre que le problème vient de l’eau. Malo est hospitalisé le mardi et dans la nuit de mardi à mercredi, c’est mon tour. Bilan : quatre malades sur quatre et trois hospitalisations", développe la mère de famille.

Une erreur de manipulation

Pour trouver une explication, il faut aller à la sortie du village. Au bout d’un chemin, on peut voir un silo, à côté de grands bacs qui recueillent les eaux usées : c’est la station d’épuration d’Hermonville, gérée par l'opérateur Suez, d’où vient l’origine du problème. "Suite à une erreur de manipulation, il y a de l’eau industrielle de la station qui s’est retrouvée dans le réseau d’eau potable", explique Katia Beaujard, la maire de la commune. "On est à 284 malades donc cette situation m’inquiète. Je m’interroge sur les conséquences de cette pollution à long terme", poursuit-elle.

La maire d’Hermonville a déposé plainte au nom de la commune. Une enquête a été ouverte en parallèle contre X pour blessures involontaires. Contacté, Suez a dit ne pas vouloir commenter une enquête en cours.