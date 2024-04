«C'est dans la loi» : le manager d'un magasin Geox menacé de mort après avoir refoulé une intérimaire voilée

Menacé de mort et accusé d'islamophobie. Le gérant d'un magasin Geox de Strasbourg est dans la tourmente après avoir refoulé une intérimaire qui s'était présentée voilée pour travailler dans son magasin. La jeune femme a filmé la scène et posté la séquence vidéo en ligne. L'extrait a été visionné des centaines de milliers de fois.

D'abord fermée, la boutique a finalement rouvert ses portes ce vendredi. C'est là qu'une jeune femme, s'apprêtant à venir travailler comme vendeuse durant plusieurs jours, a opposé un refus à son manager qui lui avait demandé de retirer son voile. "Vous n'avez pas la tenue adéquate", lui fait remarquer le gérant. "J'ai le voile, il faut le dire, il faut dire les mots", lui répond la jeune femme.

"Vous êtes en train de me faire passer pour ce que je ne suis pas"

L'échange se poursuit : "Nous sommes en France madame, c'est dans la loi", insiste le manager. "Liberté, égalité, fraternité. Un pays laïc. Sur mon contrat, il n'est pas écrit que je ne dois pas mettre le voile", lui rétorque l'intérimaire. "Je sais ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Et ça, je ne l'accepte pas", réplique le gérant du magasin.

Face au déferlement de haine et de violence sur les réseaux sociaux, le manager, menacé de mort, a donc décidé de fermer prématurément la boutique jeudi. Ce vendredi, le magasin accueille de nouveau des clients, même si son gérant, lui, est absent. Deux vigiles surveillent à l'intérieur et à l'extérieur de la boutique et des policiers sont garés juste en face. Selon les informations d'Europe 1, l'interdiction de venir travailler la tête couverte est clairement indiquée dans le règlement de Geox France. Cette intérimaire était déjà venue travailler dans cette boutique à plusieurs reprises. Il est donc probable qu'elle connaissait le règlement.