Le gérant d'un magasin de Geox à Strasbourg a refusé, ce jeudi, à une intérimaire de travailler, car elle refusait de retirer son voile. La scène a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux où elle devenue virale. Depuis, le gérant a reçu de nombreuses menaces de mort. Invité dans l’émission "Pascal Praud et vous", le juriste Amine Elbahi estime que les Français de confession musulmane doivent "s'indigner" du comportement de la jeune femme mise en cause. "Ce comportement est le fruit de ma génération et il n'est pas prescrit par l'islam et il vise à imposer des codes culturels et même de la provocation", a-t-il ajouté.