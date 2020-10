Ces restaurants qui vous accueillent désormais… pour le petit-déjeuner !

Les restaurateurs s'adaptent au couvre-feu qui concerne désormais une grande partie du territoire français, face à l'épidémie de coronavirus : ils peuvent être ouverts jusqu'à 21 heures, mais aussi... tôt le matin. De plus en plus ouvrent désormais pour le petit-déjeuner. Et si vous bouleversiez vos habitudes pour vous attabler dès le saut du lit ?

Petit-déjeuner de luxe ou café-tartines

On le reconnaît : ce n'est pas dans les habitudes françaises. Nous aimons le temps long le soir, de l'apéro au digestif, avec entre les deux, tout un tas de registres de réjouissances pour le ventre. Nous ne sommes pas les Allemands qui dînent dès 18 heures, ni même les Américains, dès 17 heures…

Mais peut-être peut-on se laisser tenter par le petit déjeuner de luxe de la Tour d'Argent, à Paris, qui ouvre le matin pour la première fois de son histoire ? Ou, si vous préférez, une version comptoir avec le Café du coin, rue Camille Desmoulins, qui propose un café- tartines au miel, tout simple !

Du salé dès le matin ?

Pour les plus téméraires, il existe la version chinoise : chez Gros Bao, dans le 11ème on peut tester du porc braisé, du riz gluant ou des beignets frits au sortir du lit ! Et il n'y en a pas que pour les Parisiens : à Lyon, si vous ne pouvez plus dîner, on vous invite à déguster le mâchon traditionnel et gastronomique local qui était servi aux canuts, ces tisserands de soie de la Croix-Rousse... tôt le matin, parce qu'ils commençaient à 4 heures. Cette tradition de cochonnaille perdue revient, par exemple à La Meunière.

Chez Daniel et Denise, le chef Joseph Viola vous propose lui carrément, sur réservation et à partir de 8 heures du matin, des têtes de veau, des quenelles et du gratin d'andouillette..