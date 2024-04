Cérémonie d'ouverture JO-Paris : le patron du Comité olympique britannique «préoccupé»

"Je suis clairement préoccupé", a déclaré le président du Comité olympique britannique, Andy Anson, dans une interview diffusée mercredi par Sky News. "C'est l'une des choses les plus importantes que nous devons gérer du point de vue des risques."

"Notre priorité absolue est d'assurer la sécurité de tous nos athlètes"

Les organisateurs des JO-2024 de Paris ont prévu d'organiser la traditionnelle cérémonie d'ouverture le 26 juillet sur la Seine, mais ce cadre inédit le long du fleuve, en plein cœur de la capitale, suscite des interrogations, notamment sur le plan sécuritaire.

Lundi, le président de la République Emmanuel Macron a pour la première fois esquissé les contours de "plans B et C", évoquant un repli possible au Trocadéro ou au Stade de France en cas de risques trop élevés.

"Nous serions naïfs si nous n'y pensions pas. Notre priorité absolue est d'assurer la sécurité de tous nos athlètes, l'entourage large et nos supporters", a déclaré Andy Anson. Pour le patron de la British Olympic Association, la cérémonie d'ouverture "est un environnement à haut risque et elle doit être gérée en conséquence, mais les Français en sont très, très conscients".