Ce site qui propose une solution de crèche à la demande

INTERVIEW

Chaque jour, plus de 80.000 places de crèche restent disponibles dans toute la France, souvent pour une courte durée, comme un lundi après-midi ou un vendredi matin. Mais, très souvent, les établissements n’ont pas le temps de proposer ces places vacantes aux parents. Le site internet Crèche à la demande a pour ambition de répondre à cette problématique. Alban Gamot, fondateur de crechealademande.fr, était l’invité d’Europe 1 mercredi dans "La France bouge".

De la difficulté de trouver une place

Alban Gamot a eu l’idée de fonder son site internet après sa propre expérience pour trouver une crèche à son enfant. "On vivait en Chine, on s’était inscrit un an avant. On nous a rappelé un an après s’être inscrit, pour nous proposer que de l’occasionnel. Par chance, ma femme était enceinte donc on a accepté. C’est là qu’on a découvert tout le travail de l’équipe en crèche pour nous appeler et nous proposer des places", raconte-t-il.

"Je leur ai demandé pourquoi il nous appelait à chaque fois, ils m’ont répondu qu’ils savaient qu’on disait oui à chaque fois, mais que si on refuserait ils arrêteraient de nous appeler car ça leur prend trop de temps."

Un site totalement gratuit

Alban Gamot a ensuite expliqué le fonctionnement de son site internet, totalement gratuit pour les parents. "Vous allez sur notre site, vous vous inscrivez gratuitement, tout le service est gratuit. On vous recontacte pour bien définir votre besoin, et on va chercher la crèche la plus proche de chez vous et au tarif municipal. Côté crèche, ils mettent une disponibilité, et du coup vous recevez une notification. Le premier qui répond à la place. Mais chaque enfant est affecté à une seule crèche, car on parle d’enfants, ils ont donc besoin de continuité", détaille-t-il.

"Ça concerne aussi bien des crèches privées, municipales, qu’associatives. Aujourd’hui on a 50 crèches en partenariat, on a commencé en septembre. Il reste donc 11.950 crèches à avoir (la France en compte 12.000). Nous avons un partenariat avec la mairie de Roubaix, et nous sommes en discussion avec d’autres municipalités."