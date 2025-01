Ce restaurateur propose des formules «anti-crise» à 10 euros : voici ce qu'il est possible de commander

Pour sauver son établissement situé en Haute-Vienne, un restaurateur a lancé une formule à prix cassé. Ce menu à 10 euros est composé d'une entrée, d'un plat, d'un dessert, d'un verre de vin et d'un café. Interrogé dans l'émission "Pascal Praud et vous" sur Europe 1, il en dit plus sur cette formule.

C'est une formule anti-crise qui plait aux clients soucieux de leur pouvoir d'achat. À Bessines-sur-Gartempe, au nord de Limoges, Laurent Berger, le gérant du restaurant Le Bellevue depuis 2022, a réussi à sauver son établissement situé près d'une sortie d'autoroute grâce au lancement d'un menu à un prix cassé de 10 euros.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Cette formule défiant toute concurrence comprend une entrée, un plat, un dessert, un café et un verre de vin, et elle est proposée tous les midis en semaine, comme il le précise mercredi dans l'émission Pascal Praud et vous.

+180% de chiffre d'affaires en un an

Le restaurateur indique que chaque repas coûte en définitive 3,50 euros à l'établissement, et qu'il parvient à se verser un salaire ainsi qu'à ses cinq salariés. "J'ai scindé mon restaurant en deux : comme dans les trains, il y a la première classe et la deuxième classe. Le 'hard discount' se trouve dans la deuxième salle, où il y a 30 places assises, et j'ai une autre déclinaison sur une salle de 70 couverts où je propose des menus à valeur ajoutée", détaille-t-il sur Europe 1.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Laurent Berger affirme que cette décision lui a permis d'attirer de nombreux nouveaux clients, et décrit plus précisément ce qui est contenu dans cette formule "anti-crise" en s'appuyant sur le menu du jour. "Nous avons une tarte aux poireaux fait maison, des accras de morue avec riz basmati et sauce tomate, et une panna cotta", affirme le restaurateur, soulignant qu'il s'agit chaque fois d'un menu imposé.

"À nous de nous adapter (à la clientèle)", poursuit le gérant, qui rapporte avoir augmenté son chiffre d'affaires de 180% par rapport à l'année dernière.