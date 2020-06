Ce que l'on peut (et ne pas) manger avec les grosses chaleurs

Pour se rafraîchir pendant l'été, on peut miser sur des aliments frais comme la tomate ou les fruits de mer. Mais encore faut-il bien les choisir. Voici les conseils d'Europe 1.

La courgette et la tomate : les favoris de l'été

Contrairement aux a priori, la courgette et la tomate ne peuvent pas se manger toute l'année. L'été est la saison propice pour les manger. À l'inverse de ses cousines, les courges, la courgette a besoin de chaleur pour pousser. Elle est aussi extrêmement sensible au gel. C’est pour cette raison qu'on est cultivée essentiellement dans le sud de la France. La courgette vendue dans les magasins en hiver vient quant à elle d'Espagne ou du Maroc.

L'été, on peut se tourner vers plusieurs variétés qui ont chacune leurs avantages. La ronde de Nice et la courgette trompette sont faciles à farcir grâce à leur forme. La blanche de Virginie est légèrement sucrée mais un peu moins que la Golrush qui a un goût encore plus sucré.

Peu calorique, la courgette permet même de remplacer le beurre dans un gâteau au chocolat. Il suffit de la râper et de l'ajouter à la pâte pour un rendu bien moelleux.

La courgette est aussi délicieuse crue. Pour apprécier ses saveurs au maximum, on peut réaliser des tagliatelles de courgettes. Avec un économe, il suffit de râper la chair de deux courgettes vertes et de deux courgettes jaunes. Ajoutez ensuite 100 grammes de pignons de pin grillés, qui peuvent aussi être remplacés par des amandes ou des noisettes. Deux tomates bien mûres coupées en dés donneront encore plus de fraîcheur à cette salade.

Pour la sauce, mélangez deux cuillères à soupe de jus de citron, quatre cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre et de la menthe émincée. Quelques copeaux de parmesan ou des morceaux de fromage de chèvre frais magnifieront le tout.

Reblochon, Saint-Nectaire, Brie... Les meilleurs fromages d'été

Comme les légumes, la qualité du fromage varie selon les saisons. Cette différence s'explique par le lait utilisé pour fabriquer le fromage. Il change d'une saison à l'autre en fonction de l’alimentation du bétail. À partir du printemps, les vaches, les chèvres et les brebis retournent brouter de l’herbe fraîche. Or, plus il fait beau, plus l’herbe est grasse, plus le lait est riche et plus le fromage est parfumé.

Certains fromages fabriqués toute l’année ont un goût différent entre l’été et l’hiver. C’est le cas du Beaufort : le classique en hiver et le Beaufort d’été quand les vaches sont à la pâture. Il existe aussi le Beaufort d’alpage réalisé avec le lait des vaches d’un seul troupeau et qui broutent uniquement les herbes et les fleurs à plus de 1.500 mètres d'altitude. Le fromage est ainsi plus goûtu.

D'autres fromages sont quant à eux produits seulement l’été, comme le Salers, la version fermière du Cantal.

En cette fin juin, l’idéal est de déguster des fromages à pâte pressée non cuite, comme le Reblochon ou le Saint-Nectaire. Mais aussi les fromages à pâtes molles, comme le Brie et les fromages de chèvre.

Un dessert à base de fromage

Le fromage peut être servi en dessert. Il suffit d'ajouter un peu de reblochon fondu ou de fromage de chèvre frais écrasé à un peu de crème fraîche et de monter une chantilly. Vous pouvez la servir avec des fraises fraîches ou des abricots caramélisés dans du sucre à la poêle et avec un peu de romarin, des feuilles de basilic émincés et du miel. Quelques biscuits écrasés donneront également un aspect croquant.

Faire le plein de fruits de mer

On dit souvent que l'on peut manger les huîtres seulement de septembre à avril et qu’on n’en mange pas de mai à août. Car pendant l'été, le mollusque se reproduit. C'est pourquoi les huîtres sont laiteuses. Mais il existe désormais des huîtres triploïdes : avec trois chromosomes, au lieu de deux, rendant l’huître stérile et consommable toute l’année.

Sur un plateau de fruits de mer, l'huître s'associe naturellement au bulot, qui lui, se peut se déguster encore pendant quelques semaines. Autre possibilité : les moules. La saison vient de s'ouvrir mais il faudra attendre la fin juillet pour le lancement de la fameuse moule de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel.

Concernant le homard, l'été n'est pas la meilleure saison pour en manger. En effet, c'est la période où le homard mue et cesse de s’alimenter. Sa chair est donc plus cotonneuse et moins charnue. En revanche, l'été est la meilleure saison économique puisque les homards sortent pour se reproduire à cette période de l’année. Ils sont plus nombreux et plus faciles à pêcher.

Faire cuire les huîtres au barbecue

Les huîtres peuvent être cuites dans un plat, au barbecue, à condition d'avoir un barbecue à couvercle. Au bout de cinq à six minutes, les huîtres s'ouvriront toutes seules avec la chaleur. Les plus gourmands pourront faire revenir dans une poêle du lard découpé en petits morceaux et mélangé avec de la crème fraîche. Ajoutez ensuite une cuillère de cette crème à vos huîtres cuites qui se mêlera à leur jus.