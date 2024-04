Ce professeur de maths enseigne à ses élèves en utilisant... le rap

TÉMOIGNAGE

>> Tous les soirs dans la Libre Antenne d'Europe 1, les auditeurs se confient et témoignent. Une difficulté, une mauvaise passe ou un moment de bonheur, notre Libre antenne est avant tout la vôtre. Au micro d'Olivier Delacroix ce soir-là, Antoine, professeur de mathématiques dans un collège près de Bordeaux, explique qu'il propose à ses élèves des révisions très originales, avec des airs de rap, et que ces derniers sont plutôt réceptifs.

"On peut utiliser le rap pour réviser les maths", c'est la doctrine d'Antoine, professeur de mathématiques de 38 ans en collège près de Bordeaux. Au micro d'Olivier Delacroix dans la Libre antenne, il explique qu'il essaye "de faire des chansons, de couvrir le maximum du programme, pour aider les collégiens à réviser en chanson".

Aider les élèves en difficultés en maths

D'abord enseignant en Seine-Saint-Denis pendant sept ans, Antoine s'est installé à Bordeaux il y a sept ans également, dans sa région d'origine. Et il avait noté que de nombreux élèves avaient des difficultés dans cette matière. Cette envie d'utiliser le rap pour enseigner est pour moitié partie de cela, et d'une idée donnée par l'un de ses amis.

"Comme je fais du rap à côté, j'avais l'habitude d'animer plusieurs ateliers rap, de faire écrire mes élèves. Et quelqu'un m'a dit 'pourquoi tu ne fais pas des maths en rappant ?'. Je me suis dit, si on trouve une dimension pédagogique pour un projet comme celui-là, pourquoi pas. Quand on voit que les élèves ont du mal à ouvrir un cahier pour réviser, on se dit qu'ils auront moins de mal à cliquer sur un lien pour écouter une chanson et leur rappeler toute les notions d'un chapitre."

Un "freestyle" en direct sur la Libre antenne

Le professeur de maths se dit inspiré par les rappeurs "à texte", notamment Oxmo Puccino. "Je chante le texte, mais tous les textes sont faits pour être illustrés avec un clip derrière. On comprend vraiment avec le clip", précise l'enseignant. Le moment trouvé pour interpréter, en direct dans la Libre antenne d'Europe 1, un freestyle "sur le proportionnalité".

"Le gazole a augmenté : 15 litres pour 33 euros. Combien ça va te coûter si tu consommes 58 litres ? C'est de la proportionnalité : soit tu fais un tableau, soit un retour à l'unité, pour connaître le prix d'un litre. Dans ce couplet, on prendra la seconde possibilité. Pour ça, tu diviseras ton prix par ta quantité. Tu divises 33 par 15, 2,20 euros, c'est le prix d'un litre. T'en voulais 58 litres, tu fais 2,20 fois 58, et maintenant t'as ton résultat. N'oublie pas de mettre ta phrase réponse !", interprète l'enseignant.

"Je dirai que c'est beaucoup plus facile de réviser comme ça", estime Antoine, qui possède sa propre chaîne YouTube. "Il y en a pas mal qui comprennent, qui apprennent grâce aux chansons. Mais quand j'ai lancé le projet, c'était vraiment pour faire réviser parce qu'il y a des chansons un peu rapides pour apprendre et comprendre", affirme le professeur qui espère avoir "déclenché un certain engouement" auprès de ses élèves. Il poursuit ici son témoignage dans la Libre antenne d'Europe 1.