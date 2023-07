Cavaillon : la CRS-8 envoyée sur place après l'installation d'une fête foraine par des dealers

La ville de Cavaillon dans le Vaucluse fait parler d'elle malgré elle, après que des trafiquants y ont installé une fête foraine sauvage, à l'occasion de la fête nationale. Les forces de l'ordre passent désormais à l'action et opèrent à une multitude d'inspections. 48 hommes de la CRS-8 sont arrivés ce jeudi après-midi sur les lieux, qu'ils passent au peigne fin. Les contrôles de véhicules, de piétons ou encore de scooters se sont enchaînés par les agents. En outre, les CRS sillonnent le quartier du Dr Ayme, où a eu lieu la fête foraine non autorisée, au milieu des barres d'immeubles.

"Les habitants se retrouvent livrés à eux-mêmes"

Cependant, cette arrivée des agents est bien trop tardive selon Mongi Magri, membre du collectif "Le chemin de l'école en toute sécurité". Ce collectif alerte depuis plusieurs années sur le manque de sécurité dans le quartier, due notamment à l'absence de la police locale. "Envoyer des CRS quand les conditions sécuritaires se dégradent, c'est la moindre des choses, si j'ose dire. Mais hormis ça, qu'est-ce qu'il se passe ?", interroge Mongi Magri. "Les CRS, ils vont rester deux ou trois mois, d'accord. Et ensuite, on va faire comment ? Rebelote, on recommence. Les habitants se retrouvent livrés à eux-mêmes aussi, encore une fois", s'indigne enfin le membre du collectif.

Pour l'instant, on ne sait pas encore combien de temps les CRS resteront sur place, mais il est sûr que le quartier du Dr Ayme reste bouclé afin de répondre à l'objectif principal : limiter au maximum l'installation des trafics de drogue.