Casser un œuf sur la tête de son enfant : l'étrange défi qui émerge sur TikTok

Vous vous souvenez peut-être du "cheese challenge", ce défi, né sur Facebook, qui consistait à lancer une tranche de fromage sur le visage de son enfant. Aujourd'hui, certaines têtes blondes font face à une nouvelle tendance : le "egg crack challenge". Le principe est simple : casser un œuf sur leur front et observer leur réaction.

The latest TikTok trend is just hurting your child?pic.twitter.com/ageUfMAHqt — Dexerto (@Dexerto) August 17, 2023

Sur TikTok, le défi prend de l'ampleur et des centaines de parents s'y sont déjà essayés. On les voit s'amuser de la réaction confuse de leur enfant qui, pour certains, ne goûtent guère à ce petit jeu et finissent en larmes. Sur internet, la tendance n'amuse pas grand monde et les parents en question font l'objet de vives critiques. "La dernière tendance TikTok consiste donc à blesser votre enfant ?", questionne le média Dexerto, spécialisé dans l'actualité du jeu vidéo.

"Protégez vos enfants, ne les humiliez pas !"

"Quand je vois ces vidéos, je me dis : 'est-ce qu'on s'ennuie autant en tant que parents et est-on aussi désespéré de faire du contenu ? Pourquoi faisons-nous cela", renchérit cette influenceuse connue sous le pseudo mom.uncharted. De nombreux internautes abondent et égratignent les parents adeptes du challenge. "Ce sont tous des ordures ! Protégez vos enfants, ne les humiliez pas !", peut-on lire. "Ça commence avec des œufs, ça finira comment ? Avec des briques ?", interroge un internaute sur X (ex-Twitter).

En 2019, Lisa Ouss, pédopsychiatre à l'hôpital Necker à Paris, réagissait sur FranceInfo au cheese challenge et n'hésitait pas à parler d'"agression" envers les enfants utilisés comme cobayes, tout en évoquant les "signaux contradictoires" qui leur sont envoyés. "'Je suis celui qui t'aime, te protège et t'apprend à découvrir le monde et en même temps, je te balance quelque chose sur la figure et je vais en rigoler", illustrait-elle.

Une longue lignée de défis loufoques

Ce n'est pas la première fois que TikTok fait office de terrain de jeu pour des défis loufoques. En début d'année, des adolescents se filmaient en pinçant leur joue de façon à laisser apparaître une rougeur linéaire sur la peau. Baptisée "défi de la cicatrice", cette tendance fut responsable de l'apparition d'angiomes stellaires sur le visage de ces ados, autrement dit une lésion vasculaire bénigne, liée à l'éclatement de plusieurs vaisseaux sanguins. Enfin, on peut également citer le "jeu du foulard" qui consistait à provoquer l'asphyxie volontaire et se priver ainsi d'oxygène le plus longtemps possible.