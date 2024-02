Carnaval de Mulhouse : pour clôturer de cette édition, les chars défileront aux couleurs de l'olympisme

Le carnaval de Mulhouse se clôture ce dimanche. Mais avant cela, 2.000 carnavaliers sont attendus pour défiler dans les rues de la ville, sur une quarantaine de chars. Alors, pour que la fête soit la meilleure possible, on peaufine les derniers détails. Cette année, les chars, parqués à l'abri des regards dans un hangar en périphérie de Mulhouse, se sont parée des couleurs olympiques.

Entre 80 et 100.000 personnes sont attendues dans les rues de Mulhouse

"Ce sont les Jeux olympiques de Paris, dont on a voulu faire un clin d'œil", explique Jean-Marc Sprenger, le président du carnaval de Mulhouse. "Il y a un char où on voit les anneaux pour les Jeux olympiques. Là, il y a la natation synchronisée et ils vont vraiment faire de la natation synchronisée dessus, mais sans eau bien sûr". Chaque char a demandé plusieurs mois de travail.

Alors à la veille de la grande cavalcade, Marc Wurtz, le trésorier du carnaval, règle les derniers détails : "On alimente un petit peu tous les réservoirs qu'on a sur les côtés, dans lesquels on peut mettre des confettis, des bonbons, des petites sucreries, des bougies". Ainsi que des centaines de roses qui seront jetées sur la foule, un moment que tous les spectateurs attendent avec impatience : "C'est le point d'orgue, c'est la grande cavalcade du dimanche. Donc on attend tous ça demain". Forcément, entre 80 et 100.000 spectateurs devraient se presser dans les rues de ville pour assister au défilé.