Carburants : «Les Français peuvent partir confiants» en vacances, assure Elisabeth Borne

L'ESSENTIEL

A quelques heures du coup d'envoi des vacances de la Toussaint, Elisabeth Borne s'est voulue rassurante. La Première ministre a rassuré les Français quant à la pénurie de carburant qui fait rage depuis la grève dans les raffineries de TotalEnergies, débutée le 27 septembre après un appel de la CGT. La mobilisation est terminée sur plusieurs sites, notamment sur le site Flandres de Mardyck et La Mède dans les Bouches-du-Rhône ce mercredi, mais continue à Gonfreville-L'Orcher et Feyzin.

Pour rappel ,la mobilisation lancée par la CGT le 27 septembre a provoqué d'importantes difficultés d'approvisionnement en carburant, exaspérant particuliers et professionnels à la peine pour remplir leurs réservoirs.

Les informations à retenir : La grève dans les raffineries de Gonfreville et Feyzin sont reconduites jusqu'au 27 octobre.

Elisabeth Borne a rassuré les Français, les invitant à "partir confiants" en vacances.

Mercredi les salariés du site "Flandres" à Mardyck, près de Dunkerque, et de La Mède dans les Bouches-du-Rhône ont repris le travail.

Elisabeth Borne rassure en vue des vacances

La Première ministre, Elisabeth Borne, a assuré jeudi que "les Français peuvent partir confiants" en vacances, avec "un retour à la normale dans les jours qui viennent" concernant l'approvisionnement en carburant des stations-services, dans un entretien à Libération.

"La situation est en nette amélioration depuis le début de la semaine", fait valoir la cheffe du gouvernement, sur fond d'essoufflement du mouvement social des sites pétroliers, deux d'entre eux de TotalEnergies restant à l'arrêt jeudi après de nouveaux votes de grévistes. "Je ne vais pas vous dire que la situation sera à 100% réglée pour les départs en vacances mais les Français peuvent partir confiants", a insisté Elisabeth Borne, en évoquant "la perspective d'un retour à la normale dans les jours qui viennent", avec "90% des stations d'autoroute (qui) fonctionneront normalement" dès vendredi soir pour le début des congés scolaires de la Toussaint.

Grève reconduite jusqu'au 27 octobre à la raffinerie de Gonfreville

La grève à la raffinerie TotalEnergies de Gonfreville-L'Orcher (Seine-Maritime) a été reconduite jusqu'au 27 octobre, ont indiqué jeudi des élus syndicaux CGT. "La grève est reconduite jusqu'au 27 octobre", jour où TotalEnergies doit annoncer ses résultats du troisième trimestre, "à moins que la direction ne nous contacte avant", a précisé Ludovic Desplanches, élu CGT, à l'issue d'une assemblée générale en milieu de journée.

"On a envoyé un courrier à la direction pour se mettre autour de la table et pour l'instant, rien", a ajouté Ludovic Desplanches, se défendant d'être "jusqu'auboutiste". "Est-ce qu'ils veulent laisser pourrir le mouvement ? On se pose la question", a-t-il dit.

La raffinerie de Gonfreville et le dépôt de Feyzin (Rhône) sont les deux derniers sites à poursuivre le mouvement entamé par la CGT le 27 septembre.