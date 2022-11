Carburant : après la baisse des remises, quelle forme va prendre l'aide aux gros rouleurs ?

Dernière journée pour profiter de la remise gouvernementale de 30 centimes par litre de carburant. Dès ce mercredi, la remise passera à 10 centimes. Même son de cloche chez TotalEnergies, qui offrait également une ristourne supplémentaire de 20 centimes. Cette dernière va également passer à 10 centimes. Alors, dans une station de banlieue parisienne, de nombreux automobilistes veulent profiter une dernière fois de ces aides.

"Mieux vaut faire le plein aujourd'hui que demain", résume une automobiliste, devant une station d'Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine. "Les gens se jettent sur les pompes et donc, on crée nous même la pénurie", s'agace de l'autre côté de la station, ce conducteur.

Nouvelle aide pour les gros rouleurs

Cette première baisse des remises marque un tournant de la politique gouvernementale face aux prix élevés du carburant dans le pays. Dès l'année prochaine, l'Hexagone délaissera les remises au profit d'une aide plus ciblée pour les gros rouleurs. Ce coup de pouce avait déjà fait la une de l'actualité l'été dernier. Le gouvernement souhaite désormais aider les automobilistes les plus modestes qui utilisent leur voiture pour aller travailler

"Vous irez sur un site internet extrêmement simple ou vous mettrez vos revenus et un certain nombre d'éléments sur votre voiture. Et à partir de ces informations, on vous dira comment et quand vous avez droit à cette ristourne ciblée", a expliqué ce mardi matin sur Europe 1, le ministre des Transports Clément Beaune.

Un coût d'1,6 milliard d'euros

Bercy planche encore sur les contours exacts de cette future aide. Le ministère réfléchit encore sur les modalités de versement, le seuil du revenu maximum pour bénéficier de l'aide, mais également sur son montant. Elle pourrait être de 100 à 200 euros. Autre point de réflexion, l'ajout d'une surcote en fonction du kilométrage réalisé par le demandeur de l'aide.

Tous ces points de réflexion définiront le nombre de foyers qui bénéficieront de l'aide. En revanche, le coût de la mesure a déjà été communiqué par Bercy. Ainsi, cette aide aux gros rouleurs devrait coûter près 1,6 milliard d'euros l'an prochain.