Canicule : les salles de cinéma attirent de plus en plus de spectateurs

Alors que la canicule touche le pays depuis le début de la semaine, les Français se réfugient dans les salles de cinéma. Stéphane et sa femme en font partie : ils sont allés voir Decision to leave pour le scénario et pour la fraicheur de leur cinéma de quartier. "Cela nous permet de profiter de la climatisation qui va nous permettre aussi de nous détendre dans une atmosphère plus fraîche", explique-t-il.

Un million de spectateurs en plus en période de canicule

En ce début de vacances scolaires, Florence, 36 ans, préfère, elle aussi, passer un après-midi devant le grand écran avec sa fille de 7 ans. "Après un petit restaurant nous voilà au cinéma au frais pour l'avant-première de Ducobu Président", dit-elle en tenant sa fille par la main. "Je ne me voyais pas aller au parc ou à la fête des loges par ce temps donc le cinéma c'est un bon compromis pour partager un moment avec son enfant au frais."

La chaleur est la première aide à la fréquentation des cinémas d'après les chiffres. "Le week-end dernier on a fait deux millions et demi. Là on s'attend à ce que la fréquentation monte à 3 voire 3 millions et demi d'entrées sur la France", souligne Eric Marti, directeur général de Comscore Movies, au micro d'Europe 1. La poursuite de la canicule, annoncée pour une durée de dix jours, devrait contribuer à améliorer les chiffres.