Canicule : les pressings souffrent aussi de la chaleur

REPORTAGE

De la vapeur à très haute température pendant toute la journée, c'est le quotidien de Cyril, ce gérant de pressing. Des perles gouttent sur son front, elles montrent l'inconfort de son quotidien ces jours-ci. "Oh, ça peut monter jusqu'à 40-45 degrés. On a un peu chaud, mais il faut s'habituer, on n'a pas le choix", explique-t-il sur Europe 1.

L’été est la plus grosse saison pour les pressings

Cyril cherche quand même des solutions pour que les journées soient moins pénibles, tant pour les clients que les salariés. Par exemple, il a créé des courants d'air avec la porte d'entrée et la fenêtre de derrière. Malheureusement ce n'est pas suffisant, il faut revoir les plannings. "On s'organise pour repasser le maximum le matin, il y a une personne qui arrive à sept heures, beaucoup plus tôt que d'habitude et nettoyer l'après-midi pour avoir moins chaud l'après-midi", détaille le gérant.

Toutefois, il n’est pas question de faire moins d’heures que d’habitude dans le pressing. L’été est une période très chargée pour son commerce : c’est la saison du tri dans les placards et du grand nettoyage des manteaux, des couettes ou des oreillers, pour que tout soit prêt pour la rentrée.

La chaleur est de plus en plus difficile à supporter

Malgré tous ses efforts pour se protéger lui et ses salariés de la chaleur, Cyril appréhende les fortes chaleurs prévues pour les prochains jour. "Quand il fait chaud pendant dix jours, là, c'est le plus dur, surtout quand il fait chaud la nuit, après, c'est difficile de récupérer", explique-t-il.