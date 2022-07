Canicule : les piscines municipales gratuites à Marseille

Alors que ce dimanche, 13 départements du sud-est, dont les Bouches-du-Rhône, sont placés en vigilance orange canicule, la ville de Marseille a décidé de rendre gratuites toutes ses piscines municipales jusqu'au 15 août. Fini les 3 € au tarif plein pour aller à la piscine. Maintenant, c'est gratuit.

Un coût d'environ 100.000 euros

Laury et ses deux copines apprennent la bonne nouvelle et prévoient déjà de revenir plus souvent cet été. "Du coup, on envie de revenir. Sauf qu'il y aura plus de monde", sourient-elles. Les habitués aussi saluent la mesure. "C'est une aubaine pour tout le monde avec la canicule. Ça peut inciter les gens à venir plus souvent que si c'était payant", reconnait Mustapha, venus pour faire quelques longueurs. "C'est très bien que les enfants puissent aller s'amuser et ne pas souffrir de la canicule", ajoute Messaouda.

Pour Sébastien Jibrayel, adjoint au maire en charge des sports, le coût supplémentaire pour la ville est le prix à payer pour faire face à la canicule. "À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, il y a un taux de fréquentation assez important. Bien entendu, ça a un coût. Sur une gratuité totale pour le tout public, on n'est pas loin des 100.000 €."

Alors que d'autres épisodes de canicule sont déjà annoncés pour les prochains étés, Sébastien Jibrayel confie envisager de faire appel à l'État pour financer la gratuité des piscines.