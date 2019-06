Canicule : le rafraîchissement arrive enfin, sauf dans l'est et le sud

Après six jours d'une canicule exceptionnelle pour un mois de juin, une bonne partie de la France a commencé à retrouver des températures plus respirables dimanche, avec un net rafraîchissement dans le nord-ouest mais toujours de fortes chaleurs à l'est et dans le sud. Alors que l'épisode caniculaire concerne désormais une portion "de l'est de l'Occitanie à l'Alsace et sur les régions méditerranéennes", les températures devraient continuer à baisser lundi sur une grande partie du pays, note Météo-France.

La vigilance orange est maintenue dans 32 départements. Ils se situent dans l'est et dans un grand tiers sud-est du pays, depuis l'Aude jusqu'au Bas-Rhin, en englobant le Massif central, la Côte d'Azur et les Alpes. Dans cette zone, le mercure continue de s'envoler avec "encore près de 40°C au maximum dans le Gard".

Des températures moins élevées partout à partir de mardi

Il faudra attendre néanmoins mardi pour que l'ensemble du pays retrouve des températures moins élevées, même si celles-ci "devraient rester au-dessus des normales de saison sur la moitié sud". Dans les zones encore chaudes, la pollution à l'ozone, qui accompagne souvent les vagues de chaleur, persiste. Ainsi, cinq des six départements de la région Paca (Hautes Alpes exceptées) sont en alerte 2 pour la pollution, dimanche et lundi.

La circulation différenciée, mise en place depuis plusieurs jours dans plusieurs villes de France, sera reconduite lundi à Annecy (vignettes Crit'Air 0 à 3 seulement autorisées), Lyon et Villeurbanne (0 à 2). Cette mesure va en revanche être levée lundi à Paris, où elle était en place depuis mercredi, et à Strasbourg, où elle avait été instaurée depuis jeudi. La vague de chaleur venue du Sahara, qui a étouffé aussi le reste de l'Europe (l'Allemagne a battu dimanche un record de température pour juin), est inédite par son intensité et sa précocité pour un mois de juin.