Canicule : la vigilance orange prolongée pour les 14 départements concernés

Le temps dimanche sera marqué par une dégradation orageuse sur l'ouest du pays tandis que 14 départements du Centre à la région parisienne restent en vigilance orange canicule, selon les prévisions de Météo France. Seront encore concernés les départements de l'Indre, Indre-et-Loire, Cher, Loir-et-Cher, Loiret, Eure-et-Loir, Seine-et-Marne, Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Yvelines, Essonne et Val-d'Oise.

36 degrés par endroits dans le Centre

Dès le matin, le ciel sera menaçant de la Bretagne au pays basque. La matinée se déroulera sous les nuages avec quelques averses orageuses. En journée, des éclaircies se développeront sur le sud de l'Aquitaine alors que le ciel restera chargé ailleurs sur la façade ouest. De nouveaux orages seront attendus le soir sur la côte aquitaine.

Plus à l'est, le temps restera calme. Un voile de nuage recouvrira le ciel de l'Occitanie à la frontière belge. De la Méditerranée au Nord-Est, le soleil dominera, mis à part en bordure du golfe du Lion où les nuages bas viendront gâcher une partie de la journée. Les minimales afficheront 14 à 17 degrés de la Bourgogne à l'Alsace, 16 à 21 degrés sur le reste du pays. Les maximales resteront chaudes avec pas moins de 30 à 35 degrés, par endroits 36 degrés sur les régions du Centre. Il fera plus frais sur les côtes bretonne et autour du golfe du Lion avec 21 à 26 degrés.