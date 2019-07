Canicule et pollution : la circulation différenciée mise en place mardi en région parisienne

La circulation différenciée sera mise en place mardi dans l'agglomération parisienne en raison d'un épisode de pollution à l'ozone attendu en Île-de-France en lien avec la canicule, a annoncé lundi la Préfecture de police de Paris.

"Seuls les véhicules munis d'une vignette Crit'Air de classe 0, 1 et 2 seront autorisés à circuler" de 5h30 à minuit à l'intérieur d'un périmètre délimité par l'A86, soit Paris et la petite couronne, selon un communiqué de la Préfecture de police.

Borne appelle les opérateurs de transport à la "mobilisation"

La ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne a appelé lundi les opérateurs de transport "à la plus grande vigilance et mobilisation" face au nouvel épisode de canicule qui débute en France. La SNCF a activé lundi son plan pour faire face aux périodes de fortes chaleurs, qui prévoit notamment une "surveillance renforcée" des "matériels et infrastructures". Ce plan prévoit également de renforcer l'approvisionnement des gares en eau.

En ce qui concerne le réseau routier, les sociétés concessionnaires d'autoroutes ont également été appelées "à distribuer des bouteilles d'eau en cas de congestion aux péages pendant les heures les plus chaudes" et "à renforcer la quantité d'eau disponible sur les aires de service".