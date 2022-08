Canicule : ces éleveurs qui ont redoublé d'ingéniosité pour aider leurs animaux à supporter la chaleur

Nous ne sommes pas les seuls à avoir souffert de la chaleur cet été. Les animaux ont eux aussi vécu un été 2022 difficile, marqué par plusieurs épisodes de canicule. Certains éleveurs laitiers ont donc pris les devants pour soulager leurs bêtes devant l'envolée du mercure. D'autant qu'une vache, par exemple, donne son plein rendement lorsque la température tourne autour des 10 degrés.

Dans les Vosges, Jean-Charles, à la tête d'un élevage de 70 vaches laitières, a donc décidé d'installer d'immenses ventilateurs dans son étable. "A partir de 20 degrés, les ventilateurs se mettent en route plus vite pour brasser un maximum d'air. Et quand il fait encore au-delà de 27 ou 28 degrés dans le bâtiment, il a un système de brumisation qui se met en route. Ça brumise devant le ventilateur pour rafraîchir la stabulation".

Limiter les pertes de rendement

Une technique qui lui permet de gagner 7 à 8 degrés dans le bâtiment. Une atmosphère plus respirable et qui permet d'améliorer le rendement au niveau de la traite : "Des vaches qui souffrent par un excès de chaleur, c'est un manque à gagner de trois litres par jour et par vache", illustre Jean-Marc, soit une baisse de productivité de 15%.

Grâce aux ventilateurs, cet éleveur limite cette perte à 5% seulement. Néanmoins, cette installation a un coût. "Si on devait investir uniquement dans ce qui est rentable, on ne ferait rien. On le fait pour que nos vaches soient bien et elles nous le rendent", déclare Jean-Marc.

Malgré tout, l'éleveur estime qu'il lui faudra au moins dix ans pour amortir son installation à 20.000 euros.