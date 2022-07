Canicule : à Paris, le thermomètre a frôlé les 40 degrés ce lundi

La France atteint ce lundi le pic de cette vague de chaleur. Paris a activé son plan canicule. Les parcs sont ouverts jusqu'à minuit et des salles rafraîchies sont ouvertes au public. Les personnes fragiles sont quant à elles contactées par téléphone. Car ce lundi après-midi dans les rues de la capitale, le thermomètre affichait 38 degrés. Les travailleurs et des promeneurs essaient de s'adapter tant bien que mal.

Les promeneurs se réfugient dans les magasins

En uniforme noir et orange, Philippe sort de la boutique de téléphonie où il travaille. Paquet de cigarettes à la main, il a dû réduire sa consommation. "Je fume à peu près dix cigarettes par jour. Aujourd'hui, je n'en ai fumé que quatre. Comme il fait très chaud que je suis obligé de sortir du magasin qui est climatisé, je fume beaucoup moins. J'évite d'aller dehors parce que c'est un four à l'extérieur."

Raphaëlle est de passage à Paris pour les vacances. Elle s'est réfugiée dans le centre commercial Beaugrenelle et a été surprise par le choc thermique. "C'était agréable quand même cette petite fraîcheur, mais peut-être qu'il pourrait mettre la climatisation un peu moins forte", reconnaît-elle après avoir acheté "des petites robes estivales et des crop-top pour laisser respirer le ventre."

Le cinéma plébiscité

Casquette et lunettes de soleil de rigueur sur le trottoir d'en face, Antoine et Marie sont venus à Paris avec cinq enfants et adoptent le programme en fonction de la météo. "Cet après-midi, au plus chaud, on a décidé d'aller au cinéma parce que les salles sont climatisées, donc il faut que ça soit plus supportable pour les enfants."

Possible en effet que l'opération cinéma soit renouvelée demain : 41 degrés sont attendus à Paris.