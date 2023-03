Campagne de recrutement XXL pour le chantier du tunnel du Lyon-Turin, le plus long du monde

Plus que jamais, recruter massivement est l'objectif n°1 des entreprises qui travaillent sur le tunnel Lyon-Turin. Car désormais, on est dans le "dur" avec le creusement de l'ouvrage sous les Alpes. La galerie souterraine se veut la plus longue du monde, avec 57,5 km de long. Elle reliera la ville de Lyon à Turin, en Italie.

Un chantier XXL. Alors les besoins sont immenses. A Lyon, un speed dating a été organisé ce mardi. "On recherche tout type de profil : des manœuvres, des électriciens, des mécaniciens, des mineurs-conducteurs d'engins", explique à Europe 1 Estelle Vinter, responsable RH chez Vinci Construction. "On cherche aussi, au niveau de l'encadrement, des directeurs de travaux." Aziz vient justement de déposer un CV. "Je me suis présenté pour ce qui se rapporte au béton et au ferraillage", raconte l'homme de 43 ans. "Ce chantier me motive car il est sur du long terme. Ça fait un job pour pas mal d'années."

© Jean-Luc Boujon/Europe 1

Des conditions de travail favorables pour convaincre les candidats

Problème : depuis la pandémie de Covid-19, le secteur du BTP peine à recruter. "C'est difficile pour les jeunes de venir travailler en souterrain, dans des espaces confinés", admet Marion Tallec, responsable communication du chantier. "C'est à nous de nous adapter aux nouvelles conditions de travail qu'ils souhaitent. À savoir, réduire la durée des semaines à 4 jours éventuellement ? Être plus souple, plus flexible."

Plus de flexibilité donc. Mais aussi des salaires majorés de 15% à 30% en raison des conditions de travail difficiles. Une nécessité pour réussir à recruter, au plus vite, les 600 salariés nécessaires à la réalisation du projet.