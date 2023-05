Après des vols, la cathédrale de Bayeux envisage de fermer au public en dehors des horaires de messe

Pas moins de sept cambriolages ces six derniers mois pour la cathédrale de Bayeux qui accueille près d'un million de visiteurs par an. À chaque fois, les voleurs s'en prennent au tronc, ces boîtes servant à récolter les dons des fidèles. Une enquête est ouverte mais en attendant les résultats, le diocèse cherche des solutions.

"C'est absolument indigne"

Des vols en pleine journée sous le nez, des touristes et des fidèles. Alors, le père Bertoux a pris des mesures. "Ce tronc est rattaché par une chaîne à une grille de la chapelle", explique père Bertoux. Le porte-parole de la cathédrale est encore sidéré. "Le tronc suffisamment lourd était posé sur le sol et nous n'imaginions pas que des gens puissent les emporter pour les ouvrir ailleurs. Cette belle expression, c'est le diable dans le bénitier", témoigne-t-il. L'argent volé, une centaine d'euros d'après lui, permet de payer une salariée, les charges de l'édifice et son entretien pour l'accueil des fidèles. Des fidèles émus par ces pillages à répétition.

"C'est voler à la fois ce qui revient à Dieu, c'est aussi voler les fidèles qui donnent", s'indigne une fidèle. Un autre répond : "C'est absolument indigne. Je n'ai pas de mots pour qualifier ça. Il faut qu'on trouve une solution avec les autorités pour que ce type de bâtiment soit conforme à sa destination de prière."

La gendarmerie intensifie les rondes aux alentours mais Emmanuel Péteul, recteur de la cathédrale, craint que cela ne suffise pas. "Si vraiment les vols revenaient, il faudrait réfléchir à ne pas laisser la cathédrale ouverte jusqu'à 22h30 l'été". Pas question d'interdire l'accès à la cathédrale pour autant. "On ne ferme pas la maison de Dieu", affirme-t-il.