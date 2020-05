Café Dalgona, smoothie, eau aromatisée : trois boissons fraîches à préparer chez soi

Le week-end s'annonce radieux, mais même si la réouverture des terrasses des bars et restaurants pointe le bout de son nez, il faudra encore patienter quelques jours. Si vous avez malgré tout envie d'une boisson rafraîchissante qui sorte de l'ordinaire, pas de panique : notre journaliste vous a sélectionné trois recettes faciles à réaliser chez vous, pour un petit avant-goût d'été.

Le café Dalgona

C’est une sorte de café glacé fouetté, très populaire quand il fait chaud en Grèce ou au Vietnam... et qui se prépare avec seulement trois ingrédients.

© Marion Sauveur/Europe 1

On mélange le sucre (2 cuillères à café), avec du café soluble (2 cuillères à café) et de l’eau bouillante (2 cuillères à café). Ce n’est pas compliqué : c’est la même quantité pour chaque ingrédient. Puis on fouette le mélange.

Si vous avez un mousseur à lait, c’est l’idéal. Sinon, utilisez un batteur pour faire entrer un maximum d’air dans ce mélange. Et vous allez obtenir une jolie mousse, bien onctueuse, café au lait.

Une fois que la mousse est bien épaisse, vous remplissez la moitié d’un verre de glaçons, vous ajoutez du lait jusqu’aux ⅔ du verre. Et si on veut se lancer dans une chantilly au café, un peu délicate mais délicieuse, il faut monter de la crème fraîche liquide assez grasse (au moins 30% de matière grasse) bien froide, et ajouter ensuite le café froid.

Vous pouvez aussi remplacer le café soluble par du thé matcha et vous aurez une jolie mousse verte… ou du chocolat… Mais dans ces deux versions, mieux vaut aussi monter la mousse avec de la crème fraîche liquide.

Le smoothie aux fraises

Le smoothie, c’est une boisson onctueuse et lactée de fruits mixés. Et on est en plein dans la saison des fraises, elles sont bien sucrées : c’est l’idéal.

Pour le réaliser, on met des fraises (250g) au congélateur, entières : ça évite de rajouter des glaçons, et de noyer d’eau le smoothie. L’idée, c’est qu’elles apportent de la fraîcheur, pas forcément qu’elles soient entièrement congelées : 30 minutes au congélateur, ça suffit.

© Marion Sauveur/Europe 1

Puis on les passe au mixeur, avec des bananes (2), pour apporter une onctuosité au smoothie. Pour voyager un peu, on ajoute du lait de coco (20cl), et de la vanille (demi gousse). Et quand la texture devient bien onctueuse, il est temps de servir !

L'eau aromatisée aux fruits et aux herbes

Pour ceux qui préfèrent une boisson non lactée, pourquoi pas une simple eau aromatisée ? Une infusion à base de fruits et d’herbes aromatiques, il n’y a pas plus simple.

On coupe la moitié d'une dizaine de fraises en quatre, puis on le met dans une carafe transparente (1,5 litre), avec les fraises entières. On ajoute de fines tranches de citron (3) et quelques feuilles de basilic. Puis on laisse infuser au frais, pendant au moins une demi-heure. L’eau aura un bon goût de fraise acidulée, et même la couleur si vous la laissez infuser une nuit entière !

On peut évidement varier les plaisirs avec les fruits et les herbes : Framboise-citron vert / abricot-romarin / citron-estragon…