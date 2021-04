CAF, impôts… Que peut-on faire dans une "maison France Services" ?

Depuis quelques jours, le gouvernement fait la publicité d'un nouveau service qui a vocation à venir en aide à tous les administrés peu à l'aide avec les démarches en ligne. Il s'agit des 1.300 maisons France Services, dont la génèse remonte au printemps 2019, lors du "grand débat national" organisé à la suite de la crise des "gilets jaunes" de 2018-2019. Dans sa chronique sur Europe 1, dimanche matin, l'avocat Roland Perez revient sur ce dispositif avant tout pensé pour les zones rurales françaises.

Qui n'a pas rencontré une difficulté face à son écran pour remplir sa déclaration d’impôt ou tout autres démarches en ligne, retardant ainsi le versement d'aides sociales ou la réception de documents administratifs de première importance ? L'État l’a bien compris en décidant de mettre en place des agents regroupés sous la bannière très explicite de France Services.

Concrètement, on rencontre ces nouveaux agents auprès d’un guichet unique qui a pignon sur rue dans chacune des régions de France. Pour le trouver, on se rend sur la carte interactive de "France Services". Sur cette page, il suffit simplement de renseigner le nom de sa commune ou son code postal.

Multitude de portails…

Cela se présente a priori comme dans un rêve pour tous les usagers, car le guichet France Services regroupe à lui seul les impôts, la CAF, l’Assurance maladie, l’assurance retraite, la police, le Pôle emploi, la Poste, le ministère de la Justice et même, pour les agriculteurs, la mutualité sociale agricole. Les aides et interventions proposées peuvent être la création d'une adresse mail, la réalisation d’un CV et des lettres de motivation pour postuler à un emploi, la demande d’une carte grise, le remboursement de soins en ligne sur le site Ameli.fr ou encore effectuer sa demande de retraite en créant toujours en ligne son espace personnel. Autant de formalités parfois complexes pour des non-initiés au numérique, qui gagne pourtant du terrain chaque jour dans la vie des administrés.