«Ça nous prend au cœur» : en Gironde, les pompiers touchés par la solidarité des bénévoles

REPORTAGE

L'incendie qui a ravagé 7.400 hectares de forêt depuis le 9 août, près de Landiras, au sud de Bordeaux, est "dorénavant fixé", a annoncé, dimanche, le sous-préfet d'Arcachon, Ronan Leaustic. Mais, les pompiers continuent de lutter sur le terrain pour que l'incendie soit complètement éteint. Et ce ne sont pas les seuls à être encore mobilisés. Des bénévoles sur place continuent à prendre soin des sapeurs. Au poste de commandement à Hostens, ces soldats de l'ombre s'occupent d'une énorme logistique. Repas, cuisine, produits d'hygiène : ils font tout pour soulager les pompiers.

Les bénévoles mettent tout en œuvre pour prendre soin des pompiers

Les traits tirés, les pompiers rentrent épuisés sur le camp de base après des heures de travail. Quand ils arrivent le matin, Pascale est là pour leur servir une bonne tasse de café. "Ils apprécient qu'on leur parle, ils apprécient le sourire, ils apprécient le bonjour du matin. Après, il y a beaucoup de fatigue, oui, mais toujours le sourire", confie-t-elle au micro d'Europe 1.

Justement, quand ils sont fatigués, ils peuvent se diriger vers la table de massage. Christine met tout en œuvre pour prendre soin des pompiers. "Je leur présente ça en disant : 'Ok, vous vous mettez sur la chaise. Et c'est un peu une pause. En fait, vous venez là et moi je vais vous rebooster. C'est moi qui vais vous donner de l'énergie.' Je pense qu'on est tellement reconnaissant. On a tellement tous envie de donner et à hauteur de nos compétences. Moi, je ne peux pas éteindre le feu, donc je me dis que je leur apporte juste de la détente", explique-t-elle sur Europe 1.

"Ça nous prend aux tripes"

Cette solidarité compte beaucoup pour Jérôme. Ce sergent-chef girondin est mobilisé sur les feux depuis plus d'un mois. "Ça nous prend aux tripes, ça nous prend au cœur. On n'a jamais vu ça de notre vie et je pense qu'on ne le vivra plus. Quand on a [vécu les] flammes et qu'on arrive ici, qu'on rencontre tout ce monde, c'est très très bien", confie-t-il avec émotion.

Chaque jour, les bénévoles se relayent pour servir près de 8.000 repas. Malgré la fatigue, ils continuent de soutenir les pompiers et ce, toujours dans la bonne humeur.