«Ça n'a rien à voir avec l'écologie» : à Dunkerque, des manifestants s'opposent à un projet d'éoliennes en mer

"Non aux éoliennes." Des Dunkerquois ont manifesté ce matin sur la digue de Malo-les-Bains. Une marche silencieuse pour protester contre un projet d'éoliennes en mer. Ce dernier prévoit, à l'horizon 2028, la construction de 46 éoliennes à une dizaine de kilomètres de la côte.

© Maximilien Carlier / Europe 1

"Une usine d'éoliennes"

Luc, ancien moniteur de planche à voile, fait partie de ceux qui n'en veulent tout simplement pas. "Là, on parle d'éoliennes de 300 mètres de haut : de véritables tours Eiffel. À 10 kilomètres de la côte, ça va être des piqués et qu'il y en ait 46, c'est une usine d'éoliennes. Ça n'a rien à voir avec de l'écologie. Dunkerque a déjà bien donné à l'industrie, pourquoi on va encore nous mettre un truc industriel. On a des batteries qui vont arriver, on va avoir deux EPR [réacteur nucléaire, NDLR], pourquoi nous ?", insiste le Dunkerquois.

Emmanuel Macron veut faire de Dunkerque une ville pionnière dans la révolution énergétique. Ces éoliennes devraient permettre de couvrir l'équivalent de la consommation annuelle de près d'un million d'habitants, ce qui représente plus d'un tiers de la population du département du Nord.