«Ça m'indigne profondément» : la grève illimitée de la SNCF qui pourrait perturber Noël passe mal

"Apprendre qu'une grève va potentiellement avoir lieu au moment des fêtes, ça m'indique profondément". Dégoûtée, Elsa ne sait pas si elle pourra rejoindre Paris pour les fêtes de fin d'année. Et pour cause, les syndicats de la SNCF ont appelé samedi à une grève illimitée à partir du mercredi 11 décembre pour réclamer un moratoire contre le démantèlement annoncé de Fret SNCF et protester contre les modalités de l'ouverture à la concurrence des lignes régionales.

"C'est un problème qui ressort chaque année"

"Sur ces périodes de fin d'année, on a envie de retrouver nos proches, et on se dit que ce ne sera peut-être pas possible. En tout cas, ce sera plus compliqué d'y aller", continue Elsa au micro d'Europe 1. "Moi, ça m'embête beaucoup. C'est un problème qui ressort chaque année. Et c'est vrai que là, il y a un peu de colère de mon côté."

Alors, dès qu'elle a appris la nouvelle, dans son appartement étudiant toulousain, elle a commencé à chercher des moyens de transport alternatifs pour rentrer. Mais là encore, cela risque de ne pas être une partie de plaisir. "Pour des raisons écologiques, je ne souhaite pas prendre l'avion. Donc la seule solution que je vois aujourd'hui, c'est potentiellement un covoiturage. Mais bon, je suppose que je ne serai pas la seule à en vouloir, donc ça va être compliqué."