«Ça m'aide à refonder mes bases» : avant la rentrée, les cours de remise à niveau font le plein

Trousses sur les tables, stylos dégainés, ces futurs secondes enchaînent les équations. Ils font partie du millier d'élèves à avoir choisi le cours Legendre, pilier du soutien scolaire, pour se remettre à niveau avant la rentrée. Les yeux sont parfois ensommeillés, comme ceux de Gauthier et Chloé. "Le réveil passe d'à peu près 11h à 7h30. J'étais en vacances, je revenais de voyage et là on me dit 'Tu vas prendre des cours'", témoigne le jeune homme.

"C'est un peu difficile de rentrer plus tôt avant toutes ses amies, prendre les transports etc... Tous les ans, je ne pourrais pas le faire", sourit Chloé, reconnaissant tout de même quelques vertus à ce stage. "Ça m'aide à refonder mes bases, à avoir plus de confiance en moi pour l'année prochaine".

20% d'inscrits supplémentaires

Ce dispositif de remise à niveau se limite à six heures de cours par jour, à raison de deux heures par matière. Une limite d'un professeur pour 11 élèves est également instaurée. Yélana entre en section internationale où le niveau d'exigence sera plus élevé. "Je révise ce que j'ai déjà appris, mais aussi, j'apprends de nouvelles choses. Dans mon collège, nos professeurs ne nous enseignaient qu'une seule méthode. Et il y a des choses que là, j'arrive à comprendre très facilement grâce au professeur".

Sans surprise, les cours de maths et de français font le plein, tout comme les niveaux charnières. Le dispositif a séduit 20% d'inscrits supplémentaires par rapport à l'année 2022. Pour un stage de dix heures, il faut compter entre 200 et 240 euros.