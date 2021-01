Brioche aux haricots rouges, onigiri et ramen : les recettes des films des studios Ghibli

Du bentô somptueux de Mon voisin Totoro à la tourte de harengs au potiron de Kiki la petite sorcière, les studios Ghibli ont réveillé les papilles de nombreux téléspectateurs français. Ils ont aussi participé à la démocratisation de la cuisine japonaise traditionnelle. Un véritable succès qui se traduit par de nombreux sites et chaînes Youtube entièrement consacrées au sujet. Ultime preuve de l'intérêt porté à cette cuisine, la sortie du livre Les recettes du Studio Ghibli qui propose un condensé des recettes des films du studio. Pour l'occasion, Laurent Mariotte et ses chroniqueurs ont rencontré Cedric Littardi, l'éditeur du livre, pour réaliser une recette du Voyage de Chihiro.

L'onigiri du Voyage de Chihiro

"Dans le Voyage de Chihiro, la nourriture est au centre du film puisque les parents de l'enfant se transforment en porc car ils mangent trop", rappelle Cedric Littardi. "Du coup, nous avons beaucoup de recettes issues de cette histoire. Il y en a une que j'apprécie et qui est très simple, c'est l'onigiri. Ce sont des boules de riz avec quelque chose qui est comme pincé en son cœur comme du thon ou du saumon. Enrobé dans une feuille d'algue. C'est l'équivalent du sandwich au Japon." Une recette facile à réaliser avec ses enfants et qui permet d'éveiller les sens et de s'ouvrir sur une autre culture. Un combo gagnant.