Bretagne : dix mois de prison ferme pour l'homme qui a semé la panique en tirant dans les rues de Redon

Le vendredi 21 décembre, il avait semé la panique dans les rues de Redon, en Bretagne, où il avait tiré plusieurs coups de feu, dont un contre un bar dont on venait de le sommer de partir. Mardi, un homme de 39 ans a été jugé en comparution immédiate à Rennes pour violence avec arme, détention non autorisée et port prohibé d'arme de catégorie B, mise en danger d'autrui et refus de se soumettre aux vérifications d'alcoolémie. Il a été condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont huit avec sursis. Il est également interdit de séjour dans la ville de Redon pendant cinq ans.

Une altercation peu avant les coups de feu. Au tribunal, l'homme s'est défendu, arguant son besoin de "vider tout ce qu'il avait en [lui]" après une altercation, quelques minutes plus tôt, rapporte Ouest-France. "J'ai un problème d'alcool, je crois", s'est par ailleurs justifié l'accusé. Père de famille et salarié dans l'agroalimentaire, le Redonnais avait été plusieurs fois condamné pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et pour deux infractions liées aux stupéfiants.