Bretagne : un homme tire en plein centre-ville, panique dans les rues de Redone

Cela aurait pu tourner au drame. Vendredi soir un homme armé d'un fusil a tiré plusieurs coups de feu à Redon, avant d'être interpellé par la gendarmerie. Les faits se sont déroulés sur les coups de 21 heures, précise Ouest-France.

"Bougez pas, je reviens". Tout commence à la porte du bar Timoé, situé rue de l'Union. Un homme connu pour être "ingérable" et persona non grata dans tous les bars de la ville s'y présente. "On l'avait déjà viré de notre clientèle cet été", précise la serveuse en poste ce soir là. C'est alors que l'homme se met à insulter un client qui venait de lui dire bonjour. Sommé de quitter l'établissement, il menace alors toutes les personnes présentes : "Bougez pas, je reviens. Je vais chercher quelque chose", avant de disparaître dans la rue.

Un fusil à la main. Soudain, un client aperçoit l'homme avec un fusil en train de remonter la rue en direction de l'établissement. Il se sert une première fois de son arme, avant que la vingtaine de personnes dans le bar ferment le rideau métallique et se réfugient à l'étage. "Ça a provoqué un véritable mouvement de panique", se souvient le gérant du bar. Face à l'impossibilité de rentrer dans l'établissement, l'agresseur décide alors de s’engouffrer dans la Grande-Rue toute proche et tire une nouvelle fois. "J’ai vu des personnes courir dans la rue", affirme un autre témoin de la scène.

Deux coups de feu. Rapidement contactées, les forces de l'ordre sont parvenues à neutraliser le forcené et à l'emmener pour qu'il soit entendu. Une enquête a été ouverte et selon toute vraisemblance, l'homme devrait rapidement être présenté à un juge. Quant aux personnes dans le bar, elles sont restées une demi-heure enfermées avant d'apprendre que leur agresseur avait été interpellé.