Brad Pitt : dans le viseur du fisc français, l'acteur peut-il perdre le château de Miraval ?

Cerné de tous les côtés ! L'acteur Brad Pitt vient d'être épinglé par le fisc français. La star, qui est en guerre ouverte avec son ex-femme, Angelina Jolie qui lui reproche notamment sa folie des grandeurs dans son luxueux domaine du château de Miraval dans le Var, a minoré la valeur de sa propriété et de son vignoble. Pour ne rien arranger, un Russe, qui a fait fortunes dans les alcools, a racheté les parts d'Angelina, réclame maintenant des comptes à l'acteur de "Seven".

"Je pense que ça va s'envenimer"

"C'est leur affaire". Dans les petites rues de la ville de Correns, les habitants restent discrets sur la vie privée de leur illustre voisin : "Ça ne dérange pas la vie du village, c'est leur histoire de couple. Ici, tout le monde connaît le château de Miraval, mais peu ont franchi ses grilles. Un domaine somptueux, mais source de gros ennuis aujourd'hui pour Brad Pitt : "C'est un imbroglio sur la gestion du domaine et surtout sur les dépenses hors normes", explique Laurent Amalric, reporter au groupe Nice-Matin.

"Il fait et refait beaucoup de chose au point d'y laisser une somme monstrueuse. Je crois qu'ils en sont à cinq piscines. Ce qui attire l'attention à la fois de son associé, mais aussi de la justice et du fisc français". Pour Cindy et Thierry, récemment installés dans le village de la star, tout va s'arranger :"Il s'y plaît parce qu'on voit passer l'hélicoptère régulièrement. Il a ses habitudes ici. Probablement que cette affaire va se régler".

Laurent Amalric, lui, est moins optimiste : "Je pense que ça va plutôt s'envenimer. C'est pour ça qu'on a fait notre titre en disant 'Va-t-il perdre le domaine ?'. Il y a Angelina, il y a aussi le coactionnaire et maintenant associé russe qui a mis le nez dans les comptes". Acheter 25 millions d'euros, le château de Miraval en vaudrait aujourd'hui plus du double.