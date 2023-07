Formule 1 : Brad Pitt s'invite au Grand Prix de Grande-Bretagne, une écurie fictive au départ

Sur le mythique circuit de Silverstone, à l'occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne, les pilotes prendront le départ de la course à 16 heures. Pour la cinquième fois consécutive, le Néerlandais Max Verstappen partira en pole position et aura pour but de creuser un peu plus l'écart au classement du championnat. Bien que le scénario de cette course soit presque écrit d'avance, une surprise de taille est prévue. Depuis le début de ce week-end et les premiers essais libres ce vendredi, Brad Pitt est présent dans le paddock. En effet, pour les besoins d'un film qui sera centré sur l'univers de la F1, l'acteur américain incarne un pilote et se noie dans le décor.

Des séquences tournées pendant le tour de formation

Exceptionnellement, une onzième écurie participe à ce Grand Prix de Grande-Bretagne ce dimanche. Il s'agit en réalité d'une écurie fictive uniquement pour le futur long-métrage. De gros moyens ont été prévus puisque des cascadeurs prendront place sur la grille de départ lors du tour de formation aux côtés des pilotes professionnels pour tourner quelques séquences. Une situation inédite dans l'histoire de ce sport. De quoi attirer la curiosité des fans de Formule 1.

Après une nouvelle démonstration de Max Verstappen en Autriche la semaine dernière, le double champion du monde se rapproche à grands pas d'un troisième sacre. Mais attention à l'écurie McLaren, revenue en force ce week-end malgré une saison en dents de scie. Le Britannique Lando Norris, à domicile sur ce circuit, partira en deuxième position derrière le Néerlandais. Son coéquipier, l'Australien Oscar Piastri, sera juste derrière sur la deuxième ligne. Il s'agit de la meilleure qualification de McLaren depuis 2021. Les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz ainsi que les Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton suivent de près. Côté Français, Pierre Gasly partira en dixième position, devant Esteban Ocon, treizième.