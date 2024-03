Boulogne-sur-Mer : agriculteurs et pêcheurs font front commun contre les politiques européennes

Quotas de pêche et règlements de jachères, empilement de normes et directives technocratiques. C'est contre ce qu'ils appellent les diktats de Bruxelles que pêcheurs et agriculteurs indépendants organisent cette convergence des luttes, ce samedi.

"Il faut que ça bouge, sinon la pêche européenne va mourir"

Deux mondes menacés d'extinction, selon Jean-Louis Fenart, le président de la Coordination rurale du Pas-de-Calais : "Les combats sont identiques avec les pêcheurs parce que la problématique est la même. Il y a quatre ans, on avait encore 80 bateaux de pêche de moins de 25 mètres à Boulogne-sur-Mer. Il n'en reste plus que 15. Et je pense qu'en agriculture, ça va être pareil. Ça va être pareil avec l'agriculture familiale, on va la faire disparaître à cause du libre-échange".

En mer ou dans les campagnes, la même inquiétude face à la concurrence déloyale des importations extra-communautaires. "Il va falloir que notre président tape du poing sur la table à Bruxelles en disant 'laissez travailler nos agriculteurs et nos pêcheurs", affirme Olivier Leprêtre, président du Comité local des pêches. "Il faut que ça bouge, sinon la pêche européenne va en mourir au profit des importations des pays extras communautaires où il n'y a aucune norme écologique et encore moins sociale".

Un patron pêcheur qui se dit prêt à se joindre aux agriculteurs s'ils décident prochainement d'aller manifester à Bruxelles.