Boulettes de haricots et samossas : nos idées de recettes écologiques

Manger moins de viande, des produits de saison, locaux de préférence et, surtout, éviter le gaspillage alimentaire : voici quelques clefs pour manger écolo. Sur Europe 1, vendredi, Laurent Mariotte a donné quelques idées de recettes qui se conforment à ces principes. Rappelant que chaque Français jette tous les ans 30 kilos de nourriture consommable, dont 7 kilos de nourriture emballée, le journaliste culinaire et animateur de l'émission La Tables des bons vivants a livré ses astuces.

"Tout commence par la réduction de sa consommation de viande, alors que deux-tiers des terres de la planète sont consacrées à l'élevage, que ce soit aux animaux ou aux céréales produites pour les nourrir. Pour remplacer les protéines animales, misez sur les légumineuses. Ce sont les fèves, les pois-chiches, les pois cassés, les haricots secs... des bombes de protéines végétales.

La gaspillage va du champs à l'assiette

Vous pouvez vous amuser à faire des boulettes de haricots avec une sauce toute rouge. Prenez un bocal tout simple de haricots au naturel, déjà cuits, et mixez-les avec de la chapelure, des épices (comme de la cannelle et du cumin) et du jus de citron. Façonnez vos boulettes et faites-les frire dans une sauteuse avec de l'huile, en les retournant régulièrement pour les faire tremper. Accompagnez-les avec une petite sauce toute simple composée d'une betterave cuite mixée avec du yaourt et du jus de citron.

Il faut recycler les restes pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Ce gâchis va du champs à l'assiette, en commençant avec les agriculteurs qui laissent sur place les fruits et légumes non calibrés que la grande distribution n'achètera pas. On peut congeler mais surtout improviser. Prenez un pot-au-feu par exemple. On pourra en faire des croquettes, des boulettes, des petits farcis. Si vous faites un curry, faites des petits samossas avec des feuilles de brique pour accommoder les restes. Vous mettez la farce à l'intérieur et vous faites frire ça dans une sauteuse."