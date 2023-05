Bornes en panne, faible autonomie... Les difficultés de rouler en électrique

La France pays va franchir vendredi le cap des 100.000 bornes de recharge électrique. La France devient ainsi le deuxième pays le mieux équipé d'Europe, derrière les Pays-Bas mais juste devant l'Allemagne. Sur les quatre premiers mois de l'année 2023, 14,8% des véhicules neufs vendus en France étaient électriques, contre 13% sur l'ensemble de l'année 2022. Malgré un succès qui ne se dément pas, certains en reviennent. Europe 1 a rencontré une automobiliste qui regrette son choix.

Difficulté de recharge

"J'ai adoré cette voiture, vraiment adorée à tous points de vue. J'ai adoré le principe de l'électrique." Le choix de l'électrique, Nathalie l'a fait par pure conviction. Et pourtant, trois ans plus tard, elle déchante et c'est à contrecœur qu'elle revend son véhicule pour deux raisons : la difficulté de recharge et l'autonomie.

Faible autonomie

"Même avec un tableau de bord qui indique que toutes les prises électriques sont censées se trouver, il y a énormément d'endroits où ces prises ne fonctionnent pas, y compris sur les autoroutes", explique-t-elle. Concernant l'autonomie de son véhicule, Nathalie ne pouvait faire que 300 kilomètres. "Ce qui est peu, ça fait 150 kilomètres de rayon. C'est un peu délicat."

Pourtant, elle trouvait énormément de qualités à son véhicule électrique, comme le confort de conduite et le fait de ne pas être inquiétée en période de pénurie d'essence. Aujourd'hui, dans son garage, l'équipement de recharge est toujours présent mais Nathalie a préféré passer à un véhicule hybride. L'électrique, elle y reviendra, c'est promis, une fois que les problèmes de charge et d'autonomie seront résolus.